"فيس بوك" يحذف حسابات معادية للمسلمين

14 مارس 2018 - 09:26 م

أعلنت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، حذف صفحات تابعة لمجموعة Britain First (بريطانيا أولا) اليمينية المتطرفة، بسبب نشرها محتوى يحرض على العداء والكراهية ضد الأقليات.

وقالت إدارة "فيس بوك"، في بيان لها، إنه حذف صفحة "بريطانيا أولا" وحسابي زعيم المجموعة بول جولدينج ونائبته جايدا فرانسن مع عدم السماح لهما بإنشاء صفحات بديلة.

وأوضح "فيسبوك" أنه أنذر القائمين على صفحات المجموعة، المشهورة بعدائها للمسلمين، حسب وسائل الإعلام البريطانية، إلا أن نشر المحتوى الذي "ينتهك معايير الموقع" استمر.

وتابع بيان "فيس بوك" قائلا: "نحن منصة منفتحة على كل الأفكار والخطاب السياسي هو في صميم حرية التعبير، إلا أن الآراء السياسية يجب أن يتم التعبير عنها من دون كراهية".