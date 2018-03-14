«خارجية العموم البريطاني»: يجب تقويض نظام بوتين

14 مارس 2018 - 09:31 م

دعا توم تيجندهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، إلى ما أسماه بـ"تقويض" النظام الروسي الذي يبقي الرئيس فلاديمير بوتين في منصبه.

وأضاف أن " بوتين أمضى عشرين عاما يبني نظاما قائما على اللصوصية، دولة لصة، دولة مافيا كما سمعنا من كثير من الناس، وهو بالفعل سرق ثروة واحدة من أعظم الدول في العالم".

وتابع "الآن ينبغي أن ندعم الشعب الروسي، لأن الشعب الروسي أستغل بطريقة مطلقة من قبل هذا النظام البربري المارق، هذه ليست دولة طبيعية، هذا نظام مارق".