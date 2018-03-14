هذه أبرز تداعيات تعيين وزير الخارجية الأمريكي الجديد على مصر

14 مارس 2018 - 09:47 م

قال محللون إن السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، ستشهد تغيرات جذرية وبالأخص مصر، عقب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون، وتعيين رئيس المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو خلفًا له.

ويشتهر "بومبيو" بالآراء الصادمة تجاه الشرق الأوسط، على خلاف سلفه فيما يتعلق بعض الملفات الشائكة في المنطقة، سواء فيما يتعلق بملف الحريات في مصر، أو بالملف النووي الإيراني.

الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية قال إن "القرار الأمريكي الجديد له تأثيرات على العلاقات بين القاهرة وواشنطن، أهمها، أن وزير الخارجية الجديد، سيحاول زيارة مصر في القريب العاجل، للتأكيد على دعمه للقوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، خاصة وان الأمر يتوافق مع سياسيات إسرائيل في القضاء علي الإرهاب مع إمكانية مساعدة الجيش المصري سواء بزيادة التسليح أو بالمعلومات الاستخباراتية".

وأضاف: "الأمر الثاني، هو العمل على التوافق حول قضية صفقة القرن، في أسرع وقت ممكن خاصة وأن مصر منوطة بهذا الملف من قبل الإدارة الأمريكية، وتنتظر قيام الخارجية الأمريكية بالضغط على الكونجرس من أجل استئناف المعونة إلى مصر بعد اقتطاع جزء كبير منها منذ عدة أشهر".

وتابع: "الأمر الثالث، التنسيق فيما يخص ملف حقوق الإنسان، والذي تعتبره الخارجية الأمريكية ملفًا لا يمثل أهمية وأولوية كبرى، بالمقارنة مع دارة الوزير السابق ريكس تيلرسون، التي لطالما أدت إلى ضرورة إتاحة مزيد من الحريات في مصر، والإفراج عن السجناء".