أول اعتراف رسمي بوجود التعذيب في مصر ‎

14 مارس 2018 - 09:48 م

رد عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، على ما يُثار عن السجون المصرية بشأن وجود حالات تعذيب، مشيرًا إلى أن أن وجود 72 حالة تعذيب خلال أربع سنوات من قبل رجال الشرطة للمواطنين ? تسمى ظاهرة، مستدركا: "ولكننا نستنكر أي تعذيب لأي شخص".

وأكد "مروان"، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، بمشاركة ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في نادي المراسلين الأجانب بالقاهرة لمناقشة تقرير نصف المدة (الطوعي) الذي قدمته مصر لمجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف، أن حالات التعذيب حدثت بالفعل، "نتيجة محاولة المتهم الهروب، مما استدعى استعمال بعض العنف معه، والذي تحول لتعذيب أو استخدام القوة، وبالتالي فهي غير ممنهجة"، حسب قوله.

وأوضح مروان أن ا?ختفاء القسري قد يكون نتيجة فَقد، وهذا لا يعني إلقاء قوات ا?من القبض عليه، "فالفقد يكون سببه هجرة غير شرعية أو القتل خلال مشاركته العمل مع الجماعات ا?رهابية، أو هرب من المنزل دون علم أهله"، متسائلًا: "فلماذا من البداية نقول اختفاء قسري؟ .. بل علينا أن نقول عليه غياب، ?ن ا?ختفاء يعني أنه تحت يد السلطة ولا تتوافر عنه أي بيانات وبالتالي بدأنا بالنتيجة لا بالمقدمة".

وأكد مروان خلال المؤتمر أن جميع أجهزة الدولة وممثلي المجالس القومية المتخصصة وممثلي منظمات المجتمع المدني شاركوا في إعداد التقرير.

وردًا على سؤال حول ازدياد ا?تهامات الموجهة لمصر على المستوى الدولي، وما إذا كانت لها علاقة باقتراب ا?نتخابات الرئاسية، قال مروان إنه "كلما أخذت مصر خطوات للأمام، كلما ازداد أهل الشر شرًا، وحاولوا تشويه أي إنجاز على الأرض والنيل من مصر في المحافل الدولية، و? سيما ونحن على مشارف إجراء الاقتراع الرئاسي".

وبشأن الجدل حول عقوبة الإعدام، قال مروان إن هذه العقوبة "توقع في الجرائم الأكثر خطورة، وهي عقوبة محصنة بمجموعة من الضمانات، قبل تنفيذ حكم ا?عدام، منها وجوب أخذ رأي المفتي"، موضحًا أن "من يطالبون بإلغائها في نظرتهم تعاطف مع الجاني، وعليهم النظر للمجني عليه والجريمة التي وقعت".