» بالفيديو.. الزمالك يقسو على الرجاء برباعية

14 مارس 2018 - 10:04 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على الرجاء، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطلو الدوري العام.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 54 محتلا المركز الثانى مؤقتا، لينتظر نتيجة مباراة الإسماعيلى وبتروجت غدا، بينما تجمد رصيد الرجاء عند النقطة 22 بالمركز الـ 17 بجدول المسابقة.

جاءت بداية المباراة ساخنة من جانب لاعبى الزمالك، وكاد باسم مرسى أن يفتتح التسجيل بالدقيقة 5 من رأسية متقنة، تصدى لها ببراعة حارس الرجاء. وتوغل أحمد مدبولى فى دفاعات الرجاء من الجبهة اليمنى بالدقيقة 9، ومرر كرة عرضية لكنها تصل فى يد الزنفلى.

وشهدت المباراة سيطرة تامة للاعبى الزمالك منذ إطلاق الحكم صافرة البداية، حيث وضح الرغبة القوية فى تسجيل هدف مبكر لحسم الفوز، بينما تراجع لاعبو الرجاء فى وسط ملعبهم لمواجهة الهجوم الأبيض.

وافتتح أحمد مدبولى التسجيل للزمالك بالدقيقة 12 بعد تلقيه تمريرة متقنة من باسم مرسى داخل منطقة الجزاء، وسددها ببراعة على يسار حارس الرجاء معلنا عن أولى أهداف الأبيض. وأنقذ أحمد الشناوى مرمى الزمالك من هدف محقق، بعد تصديه لتسديدة متقنة من لاعب الرجاء بالدقيقة 14.

وواصل الزمالك التألق داخل المستطيل الأخضر وأضيف باسم مرسى بالدقيقة 19 الهدف الثانى لفريقه والأول له خلال الموسم الحالى بعد صيام طويل عن التهديف، وهو ما اتضح خلال احتفال زملائه معه بعد تسجيله الهدف.

ورغم نجاح الزمالك فى تسجيل هدفين خلال أول 20 دقيقة لكن واصل لاعبو الأبيض الضغط على المنافس بشكل مستمر، لإضافة المزيد من الأهداف.

واعتمد لاعبو الزمالك على الأطراف لاختراق دفاعات الرجاء فى ظل الكثافة العددية للاعبى الفريق المطروحى فى وسط الملعب، وأجرى رمضان السيد المدير الفنى للرجاء أول تغييراته بالدقيقة 30 بنزول محمود المغربى وخروج محمد عبد الله.

وفاجأ محمود عبد العزيز الجميع بالدقيقة 33 بإطلاق تسديدة صاروخية تجاه مرمى الرجاء تسكن شباك الزنفلى، معلنا عن ثالث أهداف الزمالك.

وشهدت الدقيقة 39 شدا وجذبا داخل الملعب بعد نشوب مشادة بين طارق حامد ومحمود صبرى، عقب اعتراض الأخير على تدخل لاعب الزمالك معه ليتدخل لاعبو الفريقين وأشهر محمود البنا البطاقة الصفراء فى وجه اللاعبين.

وكاد محمود المغربى أن يستغل خطأ الونش ويسجل أول أهداف الرجاء بالدقيقة 41، بعدما حاول مدافع الزمالك مراوغة لاعب الرجاء لكنه فشل لتصل الكرة للمغربى ويسددها تمر بجوار القائم الأيسر للشناوى.

واحتسب محمود البنا حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع لكنها لم تشهد جديدا لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية نظيفة.

مع بداية الشوط الثانى أجرى رمضان السيد التغيير الثانى للرجاء بنزول ديفيد أوفى وخروج ستيفن بافوى، أملا فى تحسين الأداء الهجومى.

وشهد الشوط الثانى هدوءا نسبيا داخل المستطيل الأخضر، حيث واصل لاعبو الزمالك السيطرة على الكرة لكن بعيدا عن مناطق الخطورة لفريق الرجاء.

وأدى حارسا مرمى الزمالك والرجاء دور ضيوف الشرف خلال الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثانى، حيث لم تشهد أى هجمة خطيرة سواء هنا أو هناك، بعدما انحصر اللعب فى وسط الملعب بطريقة سلبية.

وحاول محمود صبرى مفاجأة أحمد الشناوى بتسديدة قوية بالدقيقة 59 لكنها تعلو العارضة بكثير، وأشهر محمود البنا البطاقة الحمراء فى وجه محمد جبر بعد حصوله على إنذار ثان بالدقيقة 62 ليزيد من صعوبة فريق الرجاء خلال المباراة واستكمال آخر نصف ساعة بـ 10 لاعبين فقط.

وأجرى إيهاب جلال التغيير الأول للزمالك بالدقيقة 63 بنزول محمد إبراهيم و خروج عماد فتحى، وأجرى رمضان السيد التغيير الثالث والأخيرة للرجاء بالدقيقة 63 بخروج بلال جمال ونزول عبد الحميد سامى.

وكاد باسم مرسى أن يضيف الهدف الثانى له والرابع لفريقه بالدقيقة 68 من لفتة فنية رائعة بعد نجاحه فى المرور من لاعبى الرجاء، وسدد الكرة على يمين الزنفلى لكن تصدى الأخير للتسديدة ببراعة، ولكنه تعرض للإصابة نظرا لصعوبة الوصول للكرة مما استدعى نزول الطاقم الطبى ليتلقى العلاج اللازم.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه محمود عبد العزيز بالدقيقة 74 بعد اعتراضه على قرارات التحكيم، ومنعت العارضة المتألق باسم مرسى من تسجيل هدف آخر بالدقيقة 76 بعدما تصدت لتسديدته القوية.

وأجرى إيهاب جلال تغييرين دفعة واحدة بالدقيقة 79 بنزول أحمد توفيق وأحمد داوودا، وخروج طارق حامد و محمود عبد العزيز، وواصل المتألق باسم مرسى تقديم أوراق اعتماده بقوة بتسجيل الهدف الثانى له والرابع للزمالك بالدقيقة 83 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة احتساب محمود البنا ركلة جزاء لصالح الرجاء بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ونجح حمادة ناصر فى تسجيل أولى أهداف الفريق المطروحى، ويعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 4/1.

