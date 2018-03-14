مواطنة غائبة عن مصر منذ 30 عاما: "جوزي السبب"

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روت المواطنة إيمان الغائبة عن مصر 30 عاما، تفاصيل وسر غيابها عن بلدها طيلة السنوات الماضية، مشيرة إلى أن زوجها وراء تركها لمصر.

وقالت إيمان خلال حوارها مع الإعلامى محمد مهران عبر برنامجه "ساعة مع المستشار"، خلال فضائية "ال تى سى"، :" إنها كانت تعيش عند سيدة لبنانية فى أواخر فترتها التى فقدت فيها نظرها بسبب حادث أليم".

وتابعت:" أنا مش مصدقة أن أنا رجعت تانى مصر بلدى، كنت بعيش كل يوم فى حزن وأنا خارج مصر، والحمد لله ربنا كرمنى ورجعت بلدى أم الدنيا الله يخلينا رئيسنا عبد الفتاح السيسى وتحيا مصر تحيا مصر".

وأضافت أن " توبة خلاص اطلع من بلدى تانى الحمد لله، مكنتش عاوزة اسيبها لكن أعمل أيه إلى عذبنى جوزى وخلانى اسيب البلد وأسافر برة وأنا عمرى ما هخرج برة مصر تانى تحيا مصر". 

من جهتها قالت نجلتها "نسرين" إنها بعد مناشدتها وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، ووزير الخارجية سامح شكري، للمساعدة على عودة والدتها استجابا على الفور وأنهيا إجراءات عودتها من لبنان.

وتابعت نسرين: "السفارة المصرية فى بيروت خلصت جميع الأوراق والأمن العام أعفاها من ديون 5 آلاف دولار، أنا مكنتش مصدقة إن والدتي ركبت الطيارة فى لبنان وهتوصل مصر، وفرحانة في استقبالها".


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