» جلال: باسم مرسي سينضم للمنتخب بشرط

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المصريون

الزمالك

باسم مرسى

ايهاب جلال

كشف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الحظ وقف بجوار فريقه خلال مباراة اليوم الأربعاء، أمام الرجاء التي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف، بالجولة الـ29 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف جلال، في تصريحاته عقب المباراة: "الحظ كان معانا في مباراة اليوم بتألق اللاعبين العائدين للمشاركة مثل باسم مرسي ومحمد إبراهيم وداوودا، أشعر بالارتياح وسط وجود عدد كبير من اللاعبين في القائمة وعدم التأثر بغياب أي لاعب عن المشاركة".

وتابع: "باسم سينضم للمنتخب الوطني حال الاستمرار بنفس التألق مع الفريق، لأنه لاعب مجتهد ولا يقصر والأهم هي الحالة النفسية المرتفعة للاعبين.


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