محامي الطالبة مريم يكشف تفاصيل جديدة عن مسار التحقيقات

14 مارس 2018 - 10:47 م

أكد عماد أبو حسين، محامي الطالبة مريم عبد السلام، الفتاة المصرية المعتدي عليها في بريطانيا، انه تم تغيير مسار التحقيق من الاعتداء إلى القتل وتم تحريك دعوى قضائية.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten ":" حق مريم لن يضيع وسيعاقب المخطئون"، مشيرا الى ان المستشفى أخفى التقرير المبدئي لحالة مريم فور وصولها للمستشفى، ولم تذكر أنها أصيبت نتيجة اعتداء وحشي.

وأوضح، أنه سيقوم بالإدعاء مدنيًا وجنائيًا ضد المستشفى البريطاني؛ لأنه تسبب في وفاة مريم، مشددًا على أنهم طالبوا الحصول على التقارير الطبية لمريم بشكل رسمي ولم يتم تسليمها.