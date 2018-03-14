السيسي لـ المصريين: انزلوا وشاركوا في الانتخابات

14 مارس 2018 - 10:59 م

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا:" الانتخابات سوف تجري بشكل يليق بمصر".

وأضاف خلال كلمته على هامش زيارته لمقر وزارة الداخلية، والمذاعة على قناة "اكسترا نيوز:" نزول المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية يصب في مصلحة ومكانة مصر".

وخاطب السيسي المصريين قائلا:" أنتو عايزين تقدموا مصر إزاى للعالم، الفكرة مش انتخاب رئيس".

ونوه، إلى أن نزول الشعب في 30 يونيو أعطى رسالة للعالم أجمع بأن مايحدث إرادة شعب وليس إرادة جيش أو شرطة أو شخص، وهذا كان يصب في مكانة الدولة المصرية أمام العالم أجمع، ونزول المصريين للمشاركة في الانتخابات دعمًا لمكانة الدولة المصرية، مؤكدًا أن ماتم إنجازه مجرد خطوة على الطريق.

وتابع: "أقسم بالله لما ينزل عدد وثلثه يقول لا، أشرف من أن ينزل عدد قليل ووكله يقول نعم، انزل وقول لا بس انزل، مش كتير على مصر نقف 3-4 ساعات علشان نقول رأيينا"، متعهدًا بإجراء الانتخابات بشفافية تامة، وتأمين المصريين خلال العملية الانتخابية.