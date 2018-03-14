تيجانا: مباراة الرجاء بروفة قوية لموقعة الكونفدرالية

14 مارس 2018 - 11:02 م

أبدى إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على قطاع الكرة، سعادته بعودة باسم مرسى ومحمد إبراهيم وأحمد توفيق بعد الغياب عن المشاركة خلال المباريات الماضية، وظهورهم القوى خلال اللقاء والروح القتالية لهم للتواجد فى التشكيلة الأساسية للأبيض خلال اللقاءات المقبلة.

وأكد تيجانا، بأن من مكاسب مباراة الرجاء مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز السابع على التوالي في بطولة الدوري، وتسجيل هدف خلال الشوط الثاني.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك، بان مباراة الرجاء بروفة قوية لمباراة العودة أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي ودفعة معنوية للاعبين لتحقيق الفوز فى المباراة الإفريقية والصعود لدور الـ32 الثاني بالكونفدرالية.