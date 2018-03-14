  • الخميس 15 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:51 ص
بحث متقدم
النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان

"حقوق إنسان البرلمان" عن واقعة مريم: "السيسي لن يسكت"

الامم المتحدة قلقة ازاء الاوضاع في مصر

الأمم المتحدة: نشعر بالقلق إزاء الأوضاع في مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي لـ المصريين: انزلوا وشاركوا في الانتخابات

مريم عبدالسلام

محامي الطالبة مريم يكشف تفاصيل جديدة عن مسار التحقيقات

المواطنة ايمان

مواطنة غائبة عن مصر منذ 30 عاما: "جوزي السبب"

المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب

أول اعتراف رسمي بوجود التعذيب في مصر ‎

مراسلكم طارق عبدالجابر.. يطلب العودة إلى أرض الوطن

«طارق عبدالجابر» يفتح النار على «رامي جان»

حسين عبدالقادر

أول رد فعل من الإخوان على عودة « رامي جان»

أرشيفية

تفاصيل تحويل «دعم مصر» إلى حزب سياسي

جمال وعلاء مبارك في إحدى الناسبات الرياضية

نجلا مبارك يعيشان حياة المصريين بعيدًا عن القصور

تيجانا: مباراة الرجاء بروفة قوية لموقعة الكونفدرالية

الرياضة

اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تغييرات بالجملة في قائمة الزمالك استعدادًا للرجاء

#

إصابة هاري كين في مباراة توتنهام وبورنموث

#

رسميًا.. مباراة الزمالك وولايتا الإثيوبي على إستاد القاهرة

#

بالصور.. انقطاع الكهرباء عن مباراة المصري وسيمبا التنزاني

المصريون

الزمالك

الكونفدرالية

اسماعيل يوسف

أبدى إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على قطاع الكرة، سعادته بعودة باسم مرسى ومحمد إبراهيم وأحمد توفيق بعد الغياب عن المشاركة خلال المباريات الماضية، وظهورهم القوى خلال اللقاء والروح القتالية لهم للتواجد فى التشكيلة الأساسية للأبيض خلال اللقاءات المقبلة.

وأكد تيجانا، بأن من مكاسب مباراة الرجاء مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز السابع على التوالي في بطولة الدوري، وتسجيل هدف خلال الشوط الثاني.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك، بان مباراة الرجاء بروفة قوية لمباراة العودة أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي ودفعة معنوية للاعبين لتحقيق الفوز فى المباراة الإفريقية والصعود لدور الـ32 الثاني بالكونفدرالية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تصعد المعركة مع بوتين

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ندعو الله ألا نتصين !

فراج إسماعيل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

(يوم عظيم فى تاريخ مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» واشنطن تحذر من مغبة عدم "معاقبة" موسكو بقضية العميل الروسي
» جلال: باسم مرسي سينضم للمنتخب بشرط
» بالفيديو.. الزمالك يقسو على الرجاء برباعية
» هؤلاء ربما يقفون وراء محاولة اغتيال «الحمد الله» بغزة
» «آل شيخ» يحصل على توقيع ثلاثي الزمالك للأهلي
» إصابة 3 في حادث تصادم على طريق «مصر إسكندرية الزراعي»
» رسميا.. تركيا تنشئ قاعدة بحرية للعمليات الخاصة في قطر
» مقتل وإصابة 25 في تفجير استهدف حاجزا أمنيا بباكستان
» تركى آل الشيخ يكشف عن 4 مفاجآت لـ"الأهلى"
» بالصور.. شيخ الأزهر يبدأ زيارة إلى البرتغال
» مقتل 4 مدنيين في غارة للنظام السوري على ريف حماة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي