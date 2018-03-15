الأمم المتحدة: نشعر بالقلق إزاء الأوضاع في مصر

15 مارس 2018 - 12:01 ص

قالت الأمم المتحدة، إنها تشعر بـ"قلق" إزاء الأوضاع في مصر قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة الاناضول عن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة قوله خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة الدائم في نيويورك،: "نواصل اتصالاتنا مع مصر على كافة المستويات، ونشعر بالقلق إزاء الأوضاع هناك".

وجاء ذلك ردا على أسئلة صحفيين بشأن موقف الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، من حملة توقيفات أمنية طالت معارضين مصريين قبل الانتخابات.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأن تصريح المتحدث الأممي من السلطات المصرية، غير أنها عادة ما تقول إن العملية الانتخابية تجرى في أجواء نزيهة.

وخلال اجتماع له مع قادة الجيش والشرطة في مقر وزارة الداخلية، اليوم، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الانتخابات الرئاسية ستجري بشكل يليق بمصر ويصنع المستقبل والأمل، بحسب التلفزيون الرسمي.

ورفضت الخارجية المصرية الأربعاء الماضي، ما جاء في تقرير لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، أعرب فيه عن قلقه العميق بشأن ما أسماه بـ"مناخ التخويف السائد" في سياق الانتخابات.

وردا على هذا التقرير، قالت الخارجية، في اليوم نفسه، إن "ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد أي فرد استند إلى مخالفات قانونية تم اقترافها وفقا لإجراءات قانونية سليمة".