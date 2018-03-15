  • الخميس 15 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:50 ص
بحث متقدم
النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان

"حقوق إنسان البرلمان" عن واقعة مريم: "السيسي لن يسكت"

الامم المتحدة قلقة ازاء الاوضاع في مصر

الأمم المتحدة: نشعر بالقلق إزاء الأوضاع في مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي لـ المصريين: انزلوا وشاركوا في الانتخابات

مريم عبدالسلام

محامي الطالبة مريم يكشف تفاصيل جديدة عن مسار التحقيقات

المواطنة ايمان

مواطنة غائبة عن مصر منذ 30 عاما: "جوزي السبب"

المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب

أول اعتراف رسمي بوجود التعذيب في مصر ‎

مراسلكم طارق عبدالجابر.. يطلب العودة إلى أرض الوطن

«طارق عبدالجابر» يفتح النار على «رامي جان»

حسين عبدالقادر

أول رد فعل من الإخوان على عودة « رامي جان»

أرشيفية

تفاصيل تحويل «دعم مصر» إلى حزب سياسي

جمال وعلاء مبارك في إحدى الناسبات الرياضية

نجلا مبارك يعيشان حياة المصريين بعيدًا عن القصور

واشنطن تحذر من مغبة عدم "معاقبة" موسكو بقضية العميل الروسي

عرب وعالم

نيكي هيلي
نيكي هيلي

أخبار متعلقة
#

موسكو تكشف حقيقة التورط في تسميم العميل الروسي

#

لافروف لـ"أمريكا": "لا تلعبوا بالنار"

#

الرئيس الروسي: لا أملك هاتفًا ذكيًا

#

طرد زوجة لاعب شهير من الطائرة قبيل إقلاعها

حذرت واشنطن من مغبة عدم "معاقبة" موسكو بقضية تسميم العميل الروسي السابق في بريطانيا وابنته.

ونقلت وكالة "الاناضول" عن مندوبة واشنطن نيكي هيلي، قولها في كلمة الأربعاء، بمجلس الأمن خلال جلسة طارئة لبحث الأمر، إن روسيا هي "المسؤولة" عن محاولة قتل ضابط المخابرات الروسي المتقاعد سيرغي سكربيال وابنته.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفي فيه مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، أي مسؤولية لبلاده إزاء محاولة اغتيال العميل الروسي.

وأضافت نيكي هيلي "يمكن أن تصبح مدينة نيويورك المكان التالي لمحاولة اغتيال كيميائية (باستخدام غاز سام) إذا فشل زعماء العالم في معاقبة روسيا".

ومضت قائلة: "إذا لم نتخذ تدابير ملموسة فورية لمعالجة هذا الأمر الآن ، فإن سالزبري (المدينة البريطانية التي شهدت الواقعة) لن يكون آخر مكان نستخدم فيه الأسلحة الكيميائية".

وتابعت "يمكن استخدامها هنا في نيويورك أو في مدن أي بلد هذه لحظة حاسمة".

واعتبرت أن مصداقية هذا المجلس لن تنجو "إذا فشلنا في تحميل روسيا المسؤولية، فهي عضو بالمجلس ومتهمة باستخدام الأسلحة الكيميائية على أرض دولة آخري ذات سيادة".

واتهمت بريطانيا روسيا، بشكل صريح، بـ"تسميم ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال"، عبر "غاز الأعصاب"، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي،  أن لندن قررت إمهال 23 دبلوماسيًا روسيًا أسبوعًا لمغادرة البلاد، ضمن حزمة إجراءات سياسية واقتصادية بحق موسكو.

بدوره نفي مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، أي مسؤولية لبلاده إزاء محاولة اغتيال العميل الروسي.

وقال نيبيزيا، في كلمته بالجلسة، "ليس لنا أي علاقة بهذا الهجوم، ولا نخاف من أي شيء كما أننا لا نخفي أي شيء".

وأضاف "لقد أعطتنا بريطانيا إنذارا مدته 24 ساعة للاعتراف بجريمة، وهذه لغة لا نسمح لأحد بأن يتحدث بها إلينا".

ومضى قائلا:"نحن مهذبون.. لقد خلقت لندن مناخا هيستيريا حول الحادث الذي تستخدم حياله دعاية حرب".

وعثرت السلطات البريطانية على سكربيل وابنته مغشيا عليهما على مقعد وسط مدينة سالزبري، وما زال الاثنان في حالة حرجة، لكنها مستقرة.

وكان العميل الروسي السابق كشف للمخابرات البريطانية عن عشرات الجواسيس الروس، قبل القبض عليه في موسكو، عام 2004.

وبعد عامين، صدر بحق سكربيال حكما بالسجن (13 عامًا)، ثم حصل على حق اللجوء في بريطانيا، عام 2010، إثر مبادلته مع جواسيس روس. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تصعد المعركة مع بوتين

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ندعو الله ألا نتصين !

فراج إسماعيل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

(يوم عظيم فى تاريخ مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» واشنطن تحذر من مغبة عدم "معاقبة" موسكو بقضية العميل الروسي
» جلال: باسم مرسي سينضم للمنتخب بشرط
» بالفيديو.. الزمالك يقسو على الرجاء برباعية
» هؤلاء ربما يقفون وراء محاولة اغتيال «الحمد الله» بغزة
» «آل شيخ» يحصل على توقيع ثلاثي الزمالك للأهلي
» إصابة 3 في حادث تصادم على طريق «مصر إسكندرية الزراعي»
» رسميا.. تركيا تنشئ قاعدة بحرية للعمليات الخاصة في قطر
» مقتل وإصابة 25 في تفجير استهدف حاجزا أمنيا بباكستان
» تركى آل الشيخ يكشف عن 4 مفاجآت لـ"الأهلى"
» بالصور.. شيخ الأزهر يبدأ زيارة إلى البرتغال
» مقتل 4 مدنيين في غارة للنظام السوري على ريف حماة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي