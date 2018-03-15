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النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان

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"حقوق إنسان البرلمان" عن واقعة مريم: "السيسي لن يسكت"

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النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان
النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان

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أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يسكت على واقعة الطالبة مريم التي توفيت متاثرة باصابتها من التعدي عليها في لندن.

واوضح عابد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "هنا القاهرة"، ان لجنة  حقوق الانسان سترسل وفدًا لمتابعة تحقيقات قضية "مريم"، الفتاة المصرية التي تعرضت لاعتداء غاشم في بريطانيا، وأنه سيسافر مع النائبة مارجريت عازر الإثنين المقبل إلى بريطانيا لمتابعة سير التحقيقات مع العدالة البريطانية.

وتبرع "عابد" بكافة النفقات المتعلقة بالتحقيقات الخاصة بقضية مريم، متعهدًا بمتابعة سير التحقيقات بصفته محامي دون تقاضي أي أجر.


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