عطية عدلان : هذه القصة الحقيقية لـ"رامي جان" معنا

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تركيا

رامى جان

عطية عدلان

قال عطية عدلان - رئيس حزب الإصلاح وأحد القيادات المقيمة بتركيا - أن قصة عودة الإعلامي رامي جان أخذت أكبر من حجمها حسب رأيه .

وقال "عدلان" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "موضوع (رامي جان) أخذ أكثر من حجمه، من جهته ومن جههتنا؛ هو يحاول - ليتكيف مع الوضع الجديد - أن يصنع من نفسه بطل استخباراتي، ونحن نحاول - لنخفف من الصدمة - أن نصنع منه أنموذجا للخيانة والعمالة، والواقع أن المسألة بسيطة جداً، هذا رجل تحمس في بدايته للقضية وتعاطف معها، ولكن لم يستطع الاستمرار؛ إذ إنَّ الناس يختلفون في صبرهم وثباتهم وتحملهم وعمق إيمانهم بالقضية، ولاسيما إذا كان أهل الحق مختلفين متشرذمين لا رؤية لهم ولا مشروع" .

وأضاف: "سوف يتفاجأ الناس بعناصر من الإسلاميين يسلكون نفس الطريق إذا ظل الأفق مسدوداً، فهونوا على أنفسكم ولا تستغرقوا في التحليلات كثيراً، واشغلوا أنفسكم بما يجب عليكم من بلورة الرؤية وتنظيم الصفوف والسعي الحثيث إلى التغيير" حسب تعبيره.

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