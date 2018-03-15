مرتضى يكشف 5 أسرار مثيرة في توقيع عبدالله السعيد للزمالك

15 مارس 2018 - 06:16 ص

كشف مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - أسرار توقيع عبدالله السعيد لفريقه ، وذلك قبل إعلان الأهلي التجديد مع اللاعب أول أمس .



وقال "مرتضى" في مداخلة مع برنامج "الغندور والجمهور" المذاع على قناة "LTC" : "لم أظهر عقود توقيع عبدالله السعيد للزمالك لأنني رجل محترم في نادي يتمتع بالأخلاق بعكس الأهلي ".



وأضاف موجهًا حديثه لرئيس الأهلي محمود الخطيب: "ستدفع ثمن ما حدث غاليا ولن أترك حق الزمالك".



وتابع: "عبدالله السعيد وقع للزمالك يوم 26 فبراير الماضي ، وقمنا بتصويره أثناء التوقيع .. العقد الذي وقعناه مع اللاعب كفيل بإغلاق النادي الأهلي لأن به شرط جزائي قيمته 100 مليون دولار .. السعيد وقع على العقد معنا وبصم بيده أيضًا" .. مضيفًا: "السعيد نقل أولاده لمدارس أخرى وكان بصدد البحث عن منزل جديد".



واستدرك: "اللاعب تعرض لإرهاب من الأهلي ، ووقع في حضور الحرس الخاص بتركي آل شيخ الرئيس الشرفي للأهلي ".



واستكمل : "أحمد شوبير كان مهندس تحويل صفقة السعيد من الزمالك للأهلي ووزير الرياضة تدخل لإفساد ذهاب أحمد فتحي لنا" .. مضيفًا: "انتظروا المزيد من الحقائق يوم السبت".



الفيديو:





