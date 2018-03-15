» شاهد .. مشجع خليجي يشتم مورينيو في مباراة أمس

15 مارس 2018 - 07:01 ص

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ، قيام مشجع خليجي بشتم جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشتسر يونايتد قبيل دقائق من توديعه لدوري أبطال أوروبا .



وأثناء مرور مورينيو من أمام المشجعين، قال المشجع الخليجي: "يا مترجم، نزل بوغبا ومارسيال، نزل بوغبا ومارسيال يا كلب".

خليجي آخر، تواجد على مدرجات الأولد ترافورد، قال لمورينيو: "سلم على أبو مالك".

وكان مورينيو أجلس نجمي المنتخب الفرنسي، بول بوغبا، وأنطوني مارسيال، على مقاعد البدلاء، في المباراة التي خسرها الفريق الإنجليزي على أرضه أمام إشبيلية الإسباني بهدفين مقابل هدف، ليودع البطولة من الدور ثمن النهائي، بعد التعادل السلبي ذهابا.

يشار إلى أن الجماهير العربية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطلق لقب "المترجم" للسخرية من مورينيو، في إشارة إلى عمله مترجما للمدرب الإنجليزي الشهير بوبي روبسون قبل سنوات طويلة.