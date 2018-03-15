» كلب ينتظر صاحبه المتوفي أمام المستشفى 4 شهور

15 مارس 2018 - 07:10 ص

سلطت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية الضوء على قصة مؤثرة حدثت في البرازيل بين كلب وصاحبه المتوفي .



وقالت الصحيفة إنه لنحو أربعة أشهر استمر كلب واقفا مرابطا في مستشفى بالبرازيل في انتظار خروج صاحبه الذي توفي.

ووصل الكلب إلى مستشفى سانتا كازا دي نوفو هورايزن، وهو يلاحق سيارة إسعاف تحمل مالكه المصاب بجراح إثر طعنة في الشارع.

وحتى لحظة كتابة التقرير فما زال الكلب لم يستوعب أن مالكه توفي، وأن جسده غادر المستشفى إلى غير رجعة.

وقد تكفل موظفو المستشفى بتقديم الطعام والشراب للكلب لنحو شهرين، وذلك قبل أن يرسلوه إلى أحد مربي الكلاب.

لكن معاناة الكلب استمرت ورفض خدمة صاحبه الجديد، وما لبث أن هرب منه وعاد إلى المستشفى ليواصل رحلة الانتظار الأبدي.

يشار إلى أن هذه هي ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ولاء الكلب لصاحبه. حيث أنه في عام 2016، انتظر كلب صاحبه لمدة أسبوع خارج مستشفى في إسبانيا لحين تعافى مالكه من الإصابة.

كما انتشرت صور لزوج كلاب يرفض التزحزح من جانب رضيعة في وضع صحي حرج.