نصيحة "أبو مازن" التي أطاحت بحكم مرسي

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أحمد عادل شعبان - صحف

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محمود عباس أبو مازن

كشف الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول أسرار اللقاء الذي جمعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قبل تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي لحكم مصر .

وقال "أبو الهول" في مقال نُشر له بـ"الأهرام" تحت عنوان "نصيحة أبو مازن تنقذ مصر" : "إحقاقا للحق وإنصافا للتاريخ فإن الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) والذى تشير بعض التقارير الصحفية حاليا إلى أنه مريض بشدة لدرجة أن المحيطين به بدأوا البحث عمن يخلفه قدم لمصر نصيحة ذهبية ساعدتها فى التخلص من حكم الإخوان المسلمين وذلك بتركهم يحكمون البلد لفترة دون أى ضغوط عليهم حتى يرى الشعب المصرى بعينيه أخطاءهم ويدرك مدي خطورتهم على الدولة المصرية فيثور عليهم من تلقاء نفسه وينهى حكمهم سريعا وهو ماتحقق بالفعل عندما خرج قرابة الثلاثين مليون مواطن ضد حكم الإخوان ومحمد مرسى فى 30يونيو 2013".

وأضاف: "وتعود قصة معرفتى بهذه النصيحة إلى أوائل يونيو 2012 عندما كنت فى زيارة إلى الضفة الغربية لحضور إحدى الفعاليات المناهضة للاحتلال وذهبت لمقابلة أبومازن فى حضور السفير المصرى فى رام الله الدكتور ياسر عثمان وبادرنى الرئيس الفلسطينى بالسؤال عما يمكن أن يحدث لو فاز مرشح الإخوان محمد مرسى بالرئاسة فرددت على الفور بأن ذلك لن يحدث وإذا حدث فمن المستحيل القبول بالنتيجة فسارع أبومازن قائلا من خلال تجربتنا مع حماس فإننى اتمنى أن تقوموا بتسليم الرئاسة لمرسى إن فاز وتتركوه يتصرف كما يحلو له ولن يبقى فى السلطة إلا شهورا وسيطيح به الشعب عندما يرى تصرفاته وتصرفات مكتب الإرشاد اما إذا حاولتم منعه فستخلقون تعاطفا معه وتطيلون زمن حكمه وحكم الجماعة . وقد أثبتت الأيام فيما بعد صحة نصيحة الرئيس الفلسطينى المخضرم ولم يمر سوى عام إلا وكانت جموع الشعب المصرى هى التى تقتلع حكم الإخوان ومرسى . الرئيس الفلسطينى أبومازن رجل حكيم يعشق مصر ويؤمن بقيمتها ومحورية دورها وفى حالة غيابه عن المشهد لن يكون حال القضية الفلسطينية أفضل مما هو عليه الاّن لأنه بالفعل قدم الكثير لوطنه".

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