» شاهد .. كلينتون تنزلق على السلم وتنجو بمعجزة من التهشم

15 مارس 2018 - 07:51 ص

كادت عظام وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أن تتهشم على أحد السلالم بالهند يوم الإثنين الماضي ، قبل أن ينقذها مرافقوها في آخر لحظة قبل التدحرج .



وانزلقت قدم "كلينتون" من على سليم طويل بالهند أثناء زيارتها للترويج لكتابها الذي أصدرته قبل أشهر بعنوان "ماذا حدث" ، والذي تشرح فيه تفاصيل حملتها الانتخابية ضد دونالد ترامب.



اثنان من مساعديها كانا برفقتها على السلم، أسرعا إلى الإمساك بها لمنعها من التعثر والتدحرج، إلا أن قدمها انزلقت ثانية بعد ثوانٍ معدودات، بحسب ما نراها في الفيديو أدناه وفيه نجدها تخلع حذاءها وتتابع نزولها حافية، كي لا تنزلق ثالثة وتسقط.





وكانت زوجة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وصلت الأحد الماضي إلى مدينة Indore المعروفة بكبرى مدن ولاية "ماديا براديش" الهندية وعاصمتها التجارية، في زيارة خاصة تجولت فيها أيضاً بمدينة "ماندو" القريبة من إندور، وهي موطن لآثار تاريخية، تشمل مساجد من القرن الرابع عشر ومعابد، إضافة إلى القصر الذي انزلقت على سلمه الطويل مرتين.

وفي الطريق إلى اليمن تعثرت وانزلقت

وأعاد انزلاق القدم في الهند الذاكرة إلى حيث كانت هيلاري كلينتون تزور إحدى المكتبات في أكتوبر الماضي بلندن عندما التوى كعب حذائها وهي مسرعة على الدرج وبيدها فنجان من القهوة، فانكسر الكعب بعد التوائه وسقطت إلى الوراء وكسرت قدمها.



أما إحدى أشهر تعثراتها عربياً على الأقل، فكانت بعد أن صعدت سلم طائرة توجهت بها في 2011 إلى اليمن، وكانت وزيرة للخارجية، وهو ما نراه في فيديو آخر تعرضه "العربية.نت" أعلاه، حيث نجدها تتعثر وتنزلق على ركبتيها عند مدخل الطائرة، فتداركها أحدهم كان بالقرب ومدها بالعون.