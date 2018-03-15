أول رد من الخطيب على إهانة مرتضى له أمس

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان - مقدم برنامج كورة بلدنا - أن رئيس الأهلي محمود الخطيب ، ورئيسه الشرفي تركي آل الشيخ سيتقدمان اليوم الخميس بشكوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على خلفية تصريحاته التي أطلقها ضدهما أمس في مداخلة مع الإعلامي خالد الغندور .
وقال "زيدان" في برنامجه المذاع على قناة "الحدث اليوم" : "الخطيب وتركي آل الشيخ اعتبرا ما قاله مرتضى منصور بمثابة إهانة وتجاوز في حقهما ولذلك سيتقدمان ببلاغ للنائب العام".
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