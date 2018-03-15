كبير الأقباط فاجأ الإخوان بهذا الأمر؟

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فاجأ مكرم عبيد باشا وزير المواصلات الأسبق، وأحد مفكري الأقباط الجميع بقيامه بأداء العزاء أثناء تشييع جنازة "حسن البنا" مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.

وتعود القصة أنه عقب مقتل مرشد الإخوان الأول حسن البنا، ومنع البوليس السري وقتها تقديم العزاء أو تشييع الجنازة، تواجد مكرم عبيد باعتباره قبطيًا، ما دفع عنه تهمة الانتماء إلى الإخوان، وقام بتأدية العزاء لوالد البنا.

وأكد عبيد في روايته التي تم نشرها لاحقا أنه أثناء زيارته لوالد البنا وتأدية العزاء، شكرني، ودعا لى بالدعوات المباركة، التي تبركت بها في حياتي.

وأضاف أنه ما فعل ذلك إلا ما أوجبته عليه عادات وتقاليد المصريين، وأنه إذا قصر فقد قصر في عادات وتقاليد بلده.

وأوضح أن البوليس السري وقتها حاصر الشارع الذي يتواجد به منزل البنا، ولول معرفته بي وبديانتي ما سمح لي بأداء واجب العزاء.

  


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