نافعة: قوة السلطة لا تقاس باستفحال الأجهزة الأمنية

15 مارس 2018 - 09:48 ص

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المعارضة القوية دليل على قوة النظام.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، قائلًا: "قوة النظام تقاس بالرضا والقبول العام وليس بالبطش واستفحال الأجهزة الأمنية".

وتابع: "اختفاء المعارضة لا يعني أنها ضعيفة وإنما غير مسموح لها ممارسة النشاط علنًا، ونزولها تحت الأرض يشكل خطرًا على الدولة والمجتمع معًا".

واختتم تدوينته متسائلًا: "متى يفهم النظام هذه الحقائق البديهية؟".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة نافعة، حيث قال، ماجد سعد: "النظام يعرف ويفهم ولكنه لا يريد حياة سياسية سليمة فى البلاد حتى لو عدنا قرنين للوراء كما يجرى الآن !! ".

وأضاف آخر قائلًا: "ماشيين في مصر علي خطي سوريا، لا حاجة لوجود شعب؟!".