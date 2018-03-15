نافعة: قوة السلطة لا تقاس باستفحال الأجهزة الأمنية

عمرو محمد
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المعارضة القوية دليل على قوة النظام.
وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، قائلًا: "قوة النظام تقاس بالرضا والقبول العام وليس بالبطش واستفحال الأجهزة الأمنية".
وتابع: "اختفاء المعارضة لا يعني أنها ضعيفة وإنما غير مسموح لها ممارسة النشاط علنًا، ونزولها تحت الأرض يشكل خطرًا على الدولة والمجتمع معًا".
واختتم تدوينته متسائلًا: "متى يفهم النظام هذه الحقائق البديهية؟".
وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة نافعة، حيث قال، ماجد سعد: "النظام يعرف ويفهم ولكنه لا يريد حياة سياسية سليمة فى البلاد حتى لو عدنا قرنين للوراء كما يجرى الآن !! ".
وأضاف آخر قائلًا: "ماشيين في مصر علي خطي سوريا، لا حاجة لوجود شعب؟!".
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