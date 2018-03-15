قتلي وجرحي بولاية ألاباما الأمريكية

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أعلنت السلطات الأمريكية، أن شخصين لقيا حتفهما فيما أصيب ثالث، جراء إطلاق النار على أحد المستشفيات فى مدينة "برمنجهام" بولاية "ألاباما".

ونقلت شبكة "سى بى إس" الأمريكية اليوم الخميس، عن بيتر ويليستون المسئول بشرطة برمنجهام قوله "إن منفذ الهجوم لقى حتفه متأثرا بإصابته بطلقات نارية".

وفي نفس السياق ، أكدت مستشفى "يو إيه بى هايلاندز" مقتل أحد موظفيها وإصابة آخر جراء هذا الهجوم.

ولم تشر الشبكة إلى المزيد من التفاصيل حول الحادث.


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