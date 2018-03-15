علاج 513 مريض فيروس سي في مبادرة الرئيس بالقليوبية

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فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس “سى “2020” والتى بدأت في عدد 6 مراكز وهى شبين القناطر وبنها وقليوب والخانكة ومدينة شبرا الخيمة  والخصوص فقد بلغ عدد المترددين على المستشفيات للتحليل من مرض فيروس سي حوالى 25 ألف وعدد من استلم العلاج حتى اليوم بلغ 513 مريضا.

ومن جانبه وجه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، مديرية الصحة بتسهيل أعمال الحملة مع ضرورة التنويه لجميع المواطنين بالحملة من خلال وسائل الإعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى وخاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل بالشوارع والميادين الرئيسية ثم انتقال أعمال القافلة بمدن المحافظة المختلفة.

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