» تعذيب طفلة وقتلها في الخليفة

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العثور على جثة

قتل طفلة

الخليفة

منطقة الخليفة داخل جوال

عثر الأهالى بمنطقة الخليفة على جثة طفلة وبها آثار تعذيب، وتكثف الأجهزة الأمنية فى القاهرة لكشف الجريمة.

وردت معلومات بتلقى شرطة النجدة بلاغًا من الأهالى، بالعثور على طفلة مقتولة وبها أثار تعذيب فى منطقة الخليفة داخل جوال، حيث ألقى بها مجهول وفر هاربًا.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وبها آثار تغذيب على أنحاء متفرقة من جسدها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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