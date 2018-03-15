تسليم 10901 بطاقة تموينية في القليوبية

أكد اللواء محمود عشماوى محافظة القليوبية، أن مديرية تموين القليوبية تسلمت عشرة آلاف وتسعمائة وواحد بطاقة تموينية بجميع الإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة منذ بداية شهر يناير الماضى وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير كل التسهيلات وحل جميع مشكلات البطاقات التموينية تيسيرًا على المواطنين فى الحصول على السلع التموينية المدعومة.

وأشار إلى أن إدارة التموين ببنها تسلمت 1542 بطاقة تموينية وتسلمت ادارة شبرا الخيمة 2775 بطاقة تموينية كما تسلمت إدارة قليوب عدد 780 بطاقة تموينية بالإضافة إلى ذلك استلمت إدارة الخانكة التموينية عدد 1797 بطاقة تموينية وتسلمت إدارة القناطر الخيرية عدد 1595 بطاقة تموينية وتسلمت إدارة تموين شبين القناطر عدد 1025 بطاقة واستلمت إدارة طوخ التموينية عدد 781 بطاقة كما استلمت إدارة قها التموينية عدد 201 بطاقة واستلمت إدارة كفر شكر التموينية عدد 405 بطاقة.

وأوضح أن الهدف من تطبيق المنظومة الحديثة للبطاقات التموينية هو الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية تيسيرًا على المواطنين فى الحصول على السلع مقابل ما تخصصه الدولة من أموال الدعم وسرعة إنهاء كل مشكلات التعامل مع البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه تطبيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين.