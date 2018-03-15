» شيرين: "مش هغني ماشربتش من نيلها تاني"

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شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

وكالات

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«البلهارسيا» تفتح نار الإعلام على شيرين

وصفت المطربة شيرين عبد الوهاب الحكم بحبسها 6 شهور بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، بـ”المتعسّف”، مؤكدة أحترامها للقضاء المصري.

وقالت شيرين، في تصريحات لبرنامج The insider بالعربي، أنها لن تغني “ما شربتش من نيلها” مجدداً وأنها تفضل أن يقدّمها أيّ مطرب غيرها، وأنها لا تخاف إلّا من الله.

يُذكر أنّ محكمة قضت بمعاقبة شيرين بتهمة الإساءة لمصر، في القضية المعروفة إعلاميّاً بـ”تصريحات البلهارسيا”، بالحبس 6 أشهر وكفالة 5000 جنيه، وتعويض مدني قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، و50 جنيهاً أتعاب المحاماة.

شاهد الفيديو من هنا..

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