» الزمالك يرد على توقيع أحمد توفيق للأهلي

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المصريون

الزمالك

الاهلى

احمد توفيق

كشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة، حقيقة توقيع أحمد توفيق لاعب وسط الفريق الأبيض للأهلي، خلال الفترة الحالية.

وأوضح إسماعيل يوسف، أن كل ما تردد عن توقيع أحمد توفيق للقلعة الحمراء لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن عقد اللاعب ممتد مع الزمالك حتى نهاية الموسم الجديد.

وأضاف «تيجانا»، إدارة الزمالك تتعامل مع ملف لاعبي الكرة بشكل عام باحترافية شديدة وأي لاعب كرة يقترب عقده من النهاية يقوم النادي بتجديده مثلما حدث مع طارق حامد والشناوي".

وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك، لاعب الكرة الذي يتلقى عروضا يتقدم بها للإدارة بصورة محترمة ويبت فيها المجلس الأبيض وفقا لما يراه في مصلحة النادي واللاعب" .


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