أسماء 386 يفوزون بقرعة الحج بالإسماعيلية

وأسفرت القرعة عن فوز 368 حاجًا وحاجة من المتقدمين من مختلف الأقسام والمراكز بالمحافظة من بينهم 38 من كبار السن والذين فازوا بالتزكية ، كما تم وضع 92 حاجا وحاجة في قائمة الاحتياطي.