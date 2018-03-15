أسماء 386 يفوزون بقرعة الحج بالإسماعيلية

أعلنت مديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الخميس، أسماء الفائزين فى قرعة الحج لعام 2018، وذلك فى الاحتفال الذى أقيم بنزل الشباب التابعة للمحافظة، بحضور اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية.
وأسفرت القرعة عن فوز 368 حاجًا وحاجة من المتقدمين من مختلف الأقسام والمراكز بالمحافظة من بينهم 38 من كبار السن والذين فازوا بالتزكية ، كما تم وضع 92 حاجا وحاجة في قائمة الاحتياطي.
كانت مديرية الأمن استلمت طلبات 2148 متقدما للحج، حيث تقدم لقسم أول الإسماعيلية 186 طلب حج فى حين أن المخصص للقسم 29 وله 8 احتياطى، وقسم ثان الإسماعيلية 432 والمخصص له 66 فرصة حج، وله 19 احتياطى وقسم ثالث الإسماعيلية تقدم له 478 والمخصص له 73 وله21 احتياطى، كما تقدم من مركز الإسماعيلية 177 والمخصص 27 وله 8 احتياطى.
كما تقدم لمركز ومركز القنطرة غرب 170 والمخصص له 26 و7 احتياطى ومركز القنطرة شرق 71 والمخصص له 11 و3 احتياطى ،ومركز فايد 147 والمخصص له 23 فرصة و6 احتياطى ومركز أبوصوير تقدم 174 حاجًا وحاجة بطلبات مطلوب منهم 27 و8 احتياطى ومركز التل الكبير تقدم 210 والمخصص له 32 و9 احتياطى ومركز القصاصين 103 والمخصص له 16 واحتياطى 4.