«بن سلمان» يهدد إيران بالردع النووي

15 مارس 2018 - 03:55 م

هدد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إيران بالرد النووي، في حال إصرارها على تطوير قنبلة نووية.

وقال "بن سلمان"، في مقابلة أجرتها معه قناة "سى.بى.إس"، اليوم الخميس، والمقرر بثها كاملة يوم الأحد، إن السعودية لا تريد حيازة أي قنبلة نووية لكنها ستطور دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة.

وشبه ولى عهد السعودية المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئى بأدولف هتلر، وقال إن خامنئى "يريد إقامة مشروع شرق أوسطي خاص به مثلما أراد هتلر التوسع في زمنه".

وأضاف: "لم يدرك العديد من الدول في العالم وفى أوروبا إلى أي مدى كان هتلر خطيرًا إلى أن حدث ما حدث، لا أريد أن يحدث الأمر نفسه في الشرق الأوسط".