لأول مرة.. 20 لجنة جديدة لتصويت «المغتربين» في الانتخابات

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الهيئة الوطنية للانتخابات
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خالد الشرقاوي

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الانتخابات الرئاسية

الوافدين

المغتربين

الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنشاء لأول مرة 20 لجنة جديدة للوافدين في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي والرحاب وشرم الشيخ والغردقة، لاستقبال الراغبين في التصويت في غير موطنهم الانتخابي.

وقال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت ضم 7 لجان كانت موجودة بالفعل بمحيط العاصمة الإدارية ومدينتي والشروق إلى اللجان الـ20 الجديدة، لتصبح عدد لجان الوافدين 27 لجنة على مستوى الجمهورية بجانب ضم من سجلوا بياناتهم عن طريق الشهر العقاري أو المحاكم الابتدائية إلى عدد من اللجان الفرعية في المناطق التي يوجدون بها وقت التصويت.

وأضاف "الشريف" أن الهيئة أصدرت قرارها رقم (6) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات تصويت الناخب في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته في الانتخابات الرئاسية 2018، والذي سمح من خلاله للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابي وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلي بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدى اللجان الفرعية بنطاق المحافظة التي يوجد بها خلال أيام الاقتراع، بإبداء رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقري أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق وجوده.

وذكر الشريف أن ما يقرب من 250 ألف ناخب وافد سجلوا بياناتهم على مدار أكثر من 50 يوما في 38 محكمة ابتدائية و390 مكتب شهر عقاري، والذين وزعوا على اللجان الجديدة وكذلك اللجان الفرعية في المناطق الذين يوجدون فيها خلال عمليات الاقتراع.

ودعا جميع الناخبين في الداخل والخارج للنزول إلى صناديق الاقتراع والتصويت للمرشح الذي يرغبون في انتخابه، مشيرا إلى أن هذا حق دستوري وواجب وطني يجب على الجميع التكاتف والاصطفاف حول صناديق الاقتراع.


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