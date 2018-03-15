«السيسى» لكأس العالم: «هنجيبك»

15 مارس 2018 - 04:05 م

حرص عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على استقبال بعثة الفيفا ومجسم كأس العالم، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة 27 المنعقدة، الخميس، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وحمل الرئيس مجسم الكأس، إلى جوار وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، والمدير الفني للمنتخب المصري، هيكتور كوبر، وعدد من قيادات المنتخب الذي يشارك في مونديال 2018 في روسيا، وذلك وسط تصفيق الحضور.

وقال الرئيس، إن أفضل ختام لهذا اليوم هو استقبال وفد الفيفا ضمن مشاركة مصر في المونديال، وأردف: «مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، المهم في هذا الأمر إننا كمصريين وكفريق مصري، أن نقدم مصر بشكل عظيم تستحقه مصر ويستحقه شهداء مصر».

وأضاف:«كتير من الناس كانت متصورة إن البلد لن تقوم لها قائمة مرة أخرى، لكنها قامت بشعبها وقوتهم وصبرهم، والدنيا كلها بتتفرج علينا، ولسة هتتفرج علينا، إحنا ناس بتوع سلام، بتوع بناء، بتوع شرف، بتوع كرامة، وحرية، وصدق، كل هذه القيم وجدت لتبقى ومن يؤمن بها ويمارسها له الخلود، ورب الخلود هو من يضمن الخلود، لأن أعظم حاجة في الوجود هي القيم النبيلة والأخلاق الراقية، كل الأديان وجدت لإحداث قيم أخلاقية راقية، وكل الشعوب التي تمتلك قيم أخلاقية راقية لها مكانة بين الأمم وعند رب العالمين».

وأتم رئيس الجمهورية: «مصر بلد الأمن والأمان والحب، وإن شاء الله نشارك بشكل يشرف مصر، ولو اجتمع المصريون بالدعاء هييجي الكأس»، فيما حرص الرئيس على توجيه الشكر لوفد الفيفا، معبرًا عن سعادته بوجودهم في مصر.