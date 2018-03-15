حازم حسني: على هؤلاء الذهاب لطبيب نفسي

15 مارس 2018 - 04:08 م

سخر الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، ممن وصفهم بـ"أذناب النظام"، الذين يربطون بين حادث مقتل المصرية مريم في بريطانيا ومقتل الطالب الغيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.

وقال "حسني"، في تغريدة لهم على موقع "تويتر"، إن "أذناب النظام المرتبك الذى يحكم مصر ممن يربطون بين الحادث المفجع الذي أودى بحياة مريم المصرية في بريطانيا وبين ما تعرض له ريجينى الإيطالي في مصر، عليهم الذهاب لأقرب طبيب أمراض نفسية وعصبية للكشف على قواهم العقلية والإدراكية قبل أن تتفاقم حالتهم".

وأعلنت أسرة الطالبة "مريم"، ضحية الاعتداء بالضرب عليها في بريطانيا، وفاة ابنتهم مساء أمس الأربعاء، بعد إجرائها 13 عملية خلال 10 أيام.