مصر أبلغت «حماس» هذا التحذير الخطير

15 مارس 2018 - 04:09 م

قالت القناة الثانية الإسرائيلية، إن مصر حذرت حركة "حماس" من أي تصعيد في غزة ضد إسرائيل، من أن الأخيرة ستقابله برد فعل عنيف ربما يصل إلى حد اغتيالات في أوساط قيادات الحركة.

ونسبت إلى مصادر – لم تسمها – القول: "المصريون أبلغوا الحركة أنه إذا حدث تصعيد بالقطاع، فإن الضربة التي ستنزلها إسرائيل بحماس من شأنها أن تكون قاسية، وقد تصل إلى درجة إسقاط نظام الأخيرة بغزة، وأنه لا يوجد أحد من قيادات الحركة الفلسطينية بمأمن".

وأضافا: "وفد مصري بارز نقل رسالة واضحة للفلسطينيين عن عواقب حدوث أي تصعيد جديد في غزة، وبموجب هذه الرسالة فإنه من الأفضل لحماس عدم اللعب بالنار، والحديث يدور عن وفد المخابرات المصرية البارز الموجود بالقطاع، في وقت تردد فيه وسائل الإعلام العربية أن الوفد جاء لمناقشة ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية الذي يمس القاهرة من عدة جوانب".

وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، على اتفاق للمصالحة، في القاهرة، لكن تطبيقه لم يتم بشكل كامل وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.

في سياق منفصل، نقلت القناة السابعة العبرية عن النائب الإسرائيلي حاييم يالين قوله: "لابد وأن نتحدث عما يحدث في مصر وان نتعلم من هذا الأمر، هناك كيان إرهابي من أكثر التنظيمات تطورا في العالم ويستخدم طائرات بدون طيار، هذا الكيان هو داعش".

وأضاف: "التنظيم الإرهابي يستخدم الطائرات بدون طيار بشكل ناجح جدًا ضد المصريين، هذه الطائرات تحمل 500 جرام من المواد الناسفة أو قنبلة، وتصل إلى برج دبابة وتلقي بالحمولة التدميرية للداخل، الآن لم تعد داعش قادرة على إطلاق هذه الطائرات، لكن التنظيم لن يهدأ وسيواصل تطوير وسائل أخرى ضد المصريين".