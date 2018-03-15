» إغلاق مدرسة على 37 تلميذًًا.. والأهالي: «نسيوهم ومشيوا»

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إغلاق مدرسة على 37 تلميذ
إغلاق مدرسة على 37 تلميذ

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التربية والتعليم

مدرسة

إغلاق مدرسة

أغلقت إدارة مدرسة بني محمد سلطان بمركز المنيا، اليوم الخميس، أبوابها، على 37 تلميذًا، كانوا داخل الفصل الخاص بهم، والذين فوجئوا بغلق الأبواب عليهم، وعدم تواجد الإدارة، والمعلمين والعاملين.

وقال ياسر محمد عبد الوهاب، ولي أمر طالبة بالصف السادس الابتدائي، إنه وعدد من أولياء الأمور تقدموا بشكوى لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بعد غلق المدرسة على أبنائهم.

وأوضح عبد الواهاب، أن الإدارة أغلقت أبواب المدرسة على 37 طالبًا، وانصرفوا جميعًا إلى منازلهم، مشيرًا إلى أن الواقعة أثارت الخوف والذعر بين التلاميذ ودخلوا في حالة صراخ، دخل على إثرها الأهالي المُقيمين بجوار المدرسة، واستدعوا العامل وفتح لهم الباب.

من جانبه، أكد محمد محمود عزب وكيل الوزارة، أنه تلقى شكاوى من أولياء الأمور بالواقعة، وأنّه يُجرى الآن فحصها والتحقيق فيها، وتوقيع الجزاء المُناسب على المقصرين.


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