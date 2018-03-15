15 مارس 2018 - 04:24 م

قالت صحيفة Spiegel Online الألمانية، إن مصر تخطط لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، باعتبارها أنسب مكان يمكن الاعتماد عليه في إقامة أكبر محطة للطاقة الشمسية تنتج أكبر قدر من الكهرباء، مشيرة إلى أنه لا يوجد سحابة واحدة في سمائها، كما أن الشمس تشرق من 9 إلى 11 ساعة يوميا.

وأضافت: "تقع مصر في الحزام الشمسي للكرة الأرضية، على شريط يعد من أفضل وأنسب الأماكن والظروف المتوفرة لاستخدام الطاقة الشمسية، يعد متوسط الإشعاع الرأسي للشمس في كل متر مربع وطول العام ما بين 2000 إلى 3200 كيلووات في الساعة".

وأوضحت أن مصر اكتشف في الواقع الآن حقيقة الطاقة المتجددة: كهرباء من الشمس - وفي الأولوية عن الرياح - ويرجع الفضل لانخفاض تكاليفها إلى التكنولوجية المتقدمة خلال الأعوام الأخيرة.

وأشارت إلى أنه في المنطقة الصحراوية والتي تمثل أكبر جزء من مساحة الدولة يجري بناء المزيد من محطات الطاقة الشمسية ومن مزارع الرياح أو التخطيط لذلك.

وتابعت: "لقد أعطت هذه الدولة لنفسها الحق بأن تعد من رواد استخدام الطاقة الشمسية، ففي عام 1913 تم في منطقة المعادي بالقاهرة تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية في العالم. قام بتطويرها العالم الأمريكي فرانك شومان (Frank Shumann .)".