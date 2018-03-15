  • الخميس 15 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:15 م
بحث متقدم
انهيار عقار

مصرع 12 شخصًا في انهيار عقار بالقليوبية

إدواردو فيرو رودريجيز، رئيس البرلمان البرتغالي

زيارة شيخ الأزهر تمثل حدثًا هامًا لنا

بن تيمية

عندما احتفل «عبدالناصر» بـ «ابن تيمية»

موسى مصطفى

حملته: الهجوم على «موسى» هدفه الترسيخ لـ«الكومبارس»

السيسي

«السيسى» لكأس العالم: «هنجيبك»

محطات طاقة شمسية

مصر تخطط لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

الدكتور حازم حسني

حازم حسني: على هؤلاء الذهاب لطبيب نفسي

وفد أمني مصري في غزة

مصر أبلغت «حماس» هذا التحذير الخطير

محمد بن سلمان

«بن سلمان» يهدد إيران بالردع النووي

تاجيل

24 مارس.. نظر طعن المتهمين بأحداث مطاي بالمنيا

تعرف على خاصية «فيس بوك» الجديدة لحماية بيانات المستخدمين

الصفحة الأخيرة

الأمن يغلق 16 "صفحة" على "فيس بوك"
فيس بوك

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بالصور.. أبشع واقعة تعذيب هزت مواقع التواصل

#

الداخلية تضبط عاملا اخترق 100 حساب "فيس بوك"

#

الشكوي لغير الـ «فيس بوك» مذلة

#

منى سيف: "أنا متمسكة بكلامي اللي في تقرير BBC

فيسبوك

الحسابات الشخصية

بيانات المستخدمين

صور فيس بوك

أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الخميس، عن إتاحة خاصية حماية صور الحسابات الشخصية لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها تمكين المستخدمين من التحكم أكثر بالطريقة التي يتفاعل بها الآخرون مع صورة حسابهم الشخصي.

وأوضحت الشركة أن صورة الحساب الشخصي المحمية ستظهر بإطار وقائي باللون الأزرق يحيط صور الحساب الحالية والذي سيمنع الآخرون من استخدام فيسبوك لتنزيل أو مشاركة أو إرسال صورة الحساب الخاصة بك في رسالة.

وأشارت "فيسبوك" إلى أن هذه الخاصية تمنع الأشخاص غير الأصدقاء على "فيسبوك" من فتح صورة الحساب الشخصي أو تحميلها أو عمل "tag" لها وأيضا منع الآخرين من التقاط صور شاشة لصورة حسابك الشخصي على فيسبوك وهي الخاصية التي تتوفر حالياً على أجهزة هواتف الأندرويد، وسيتم إظهار إطار وقائي باللون الأزرق حول صورة الحساب الشخصي كوسيلة حماية مرئية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم
جمال سلطان

حكاية شيخ الإمارات على الجفري في مصر؟!

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ندعو الله ألا نتصين !

فراج إسماعيل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

(يوم عظيم فى تاريخ مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» 24 مارس.. نظر طعن المتهمين بأحداث مطاي بالمنيا
» وزير الرياضة يظهر العين الحمراء لـ«مرتضى»
» إغلاق مدرسة على 37 تلميذًًا.. والأهالي: «نسيوهم ومشيوا»
» الزمالك يرد على توقيع أحمد توفيق للأهلي
» ضم مهاجرين مسلمين لفريق البابا لـ "العَدْو"
» ولي العهد السعودي: خامنئى هلتر جديد
» حارس مرمى يسجل هدفاً قاتلاً ويهدي فوزاً ثميناً لفريقه
» إحالة فيفي عبده لنيابة الأموال العامة
» عمليات مكثفة لإعادة التحف المنهوبة من الكنائس
» "حشيش مصر" أشهر قهاوى زمان
» رقم صادم عن عقر الكلاب الضالة .. خلال عام

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:08 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي