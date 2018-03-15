تعرف على خاصية «فيس بوك» الجديدة لحماية بيانات المستخدمين

15 مارس 2018 - 04:28 م

أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الخميس، عن إتاحة خاصية حماية صور الحسابات الشخصية لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها تمكين المستخدمين من التحكم أكثر بالطريقة التي يتفاعل بها الآخرون مع صورة حسابهم الشخصي.

وأوضحت الشركة أن صورة الحساب الشخصي المحمية ستظهر بإطار وقائي باللون الأزرق يحيط صور الحساب الحالية والذي سيمنع الآخرون من استخدام فيسبوك لتنزيل أو مشاركة أو إرسال صورة الحساب الخاصة بك في رسالة.

وأشارت "فيسبوك" إلى أن هذه الخاصية تمنع الأشخاص غير الأصدقاء على "فيسبوك" من فتح صورة الحساب الشخصي أو تحميلها أو عمل "tag" لها وأيضا منع الآخرين من التقاط صور شاشة لصورة حسابك الشخصي على فيسبوك وهي الخاصية التي تتوفر حالياً على أجهزة هواتف الأندرويد، وسيتم إظهار إطار وقائي باللون الأزرق حول صورة الحساب الشخصي كوسيلة حماية مرئية.



