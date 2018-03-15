» وزير الرياضة يظهر العين الحمراء لـ«مرتضى»

15 مارس 2018 - 04:35 م

أظهر المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، العين الحمراء للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كاشفًا عن الدعم الذي تلقته القلعة البيضاء في الـ4 سنوات الماضية.

وكتب عبد العزيز على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إجمالي ما صرفته وزارة الشباب والرياضة خلال الـ4 سنوات الماضية لنادى الزمالك هو مبلغ 22 مليون جنيه وللنادى الأهلي مبلغ 19 مليون جنيه وأية أرقام أخرى تذكر للأسف غير صحيحة على الإطلاق ... تحيا مصر".

وأضاف وزير الرياضة: "الإسماعيلى حصل على ما يقرب من 250 مليون جنيه حتى الآن، أكثر نادي في مصر حصل على دعم".

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أكد أن وزارة الشباب والرياضة لا تدعم النادي إلا بالقليل مقارنة بالأهلي.