حملته: الهجوم على «موسى» هدفه الترسيخ لـ«الكومبارس»

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أعلن عادل عصمت، المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى، عن أن الهجوم الشديد الذى يتعرض له مرشحه يستهدف بالدرجة الأولى الانتخابات الرئاسية المصرية فى مجملها ويستهدف النظام المصرى ويحاول الترسيخ لفكرة المرشح "الكومبارس" والتى يروج لها الهاربون فى كلا من تركيا وقطر وأصحاب دعوة مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وقال "عصمت"، فى بيان للحملة الخميس، "الجماعات الإرهابية يعملون بجد فى خدمة التنظيم الدولى الإخوان وأجهزة المخابرات معادية للوطن، كما أنهم يستهدفون ضرب فكرة المشاركة فى هذه الانتخابات والترويج للفكرة أن الانتخابات نتائجها محسومة مقدما وهى فكرة خبيثة تستهدف النيل من جدية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وضربها في مقتل".

وأضاف المتحدث الرسمى المرشح لموسى مصطفى موسى، "الشعب يدرك أدوار هؤلاء الهاربون فى تركيا وقطر، والأموال الطائلة التى يضخها التنظيم الدولي الإخوانى لتبث دعاية مسمومة عبر أدوات إعلامية معروفة للكافة في كل من تركيا وقطر".

وشدد على أن "كل هذا لن ينال من عزيمة المواطنين فى الحرص على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المصرية والعبور بالبلاد من المرحلة الصعبة التى تمر بها".

واختتم "عصمت" حديثة قائلا: "مرشح حزب الغد وحملته من أنباء ثورة 30 يونيو والتى أطاحت بحكم التنظيم الدولى للإخوان ونعمل جاهدين لإفشال ما يحاك للوطن والمصريين".


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