عندما احتفل «عبدالناصر» بـ «ابن تيمية»

15 مارس 2018 - 04:47 م

قد تكون مفاجأة للكثيرين، لكن هذا ما حصل قبل 57 عامًا من الآن، عندما احتفلت الدولة المصرية في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر بـ "ابن تيمية"، الذي ينسب إليه على نطاق واسع بأنه الوعاء الفكري الذي استقى منه الجهاديون أفكارهم في انتهاج العنف المسلح ضد الأنظمة الحاكمة.

قصة هذا التكريم كما يروي الدكتور عبدالآخر حماد، عضو "رابطة علماء المسلمين"، ومنظّر "الجماعة الإسلامية"، ترجع إلى الأسبوع الأول من شهر أبريل 1961 الموافق 12- 16 شوال 1380هـ عندما أقيم "أسبوع ابن تيمية" بمدينة دمشق بالإقليم الشمالي كما كانت سوريا تسمى أيام دولة الوحدة، وقُدِّمت فيه عدة بحوث ودراسات حوله تتعلق بجهاده واجتهاده، جمعت بعد ذلك في كتاب بعنوان: أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية دمشق".

وأثار تكريم "ابن تيمية" من قبل المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، جدلاً وقتها في مصر، إذ لم يرق للبعض الاحتفال به، إلا أن المسؤولين بالمجلس لم يلقوا بالاً للاعتراضات التي أثارتها مجلة "الهلال" في حينه وغيرها حول هذا الموضوع.

وقال حماد في مقاله المنشور بـ "المصريون" اليوم، تحت عنوان: حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية.. نموذج للإنصاف في زمن مضى"، إنه في تلك الأثناء تصدى الشيخ محمد نجيب المطيعي للرافضين لتكريم "ابن تيمية" عبر مقال نشرته المجلة في عددها الصادر لشهر رجب 1380هـ الموافق ديسمبر 1960، بعنوان: "في ذكرى ابن تيمية"، ردًا على طاهر الطناحي رئيس تحرير مجلة "الهلال" الذي استنكر قرار المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب.

وأضاف: "وكان مما ذكره الأستاذ الطناحي في مقاله أن ابن تيمية لا يستحق مثل هذا الاحتفاء وأن هناك من هو أولى منه بذلك، وهو في سبيل إثباته لما يقول يكرر بعض التهم القديمة التي كان خصوم الإمام ابن تيمية يرمونه بها، كاتهامه بالتجسيم استنادًا إلى ما ذكره ابن بطوطة في رحلته من أنه رأى ابن تيمية يخطب على المنبر ثم ينزل من على المنبر ويقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذا".

وأشار حماد إلى ما ذكره رئيس تحرير مجلة "الهلال" في سياق هجومه على "ابن تيمية" من أنه "كان يطعن في الصحابة، وأنه كان ينتسب لمذهب الإمام أحمد، لكنه كان يتحلل من ذلك المذهب، وأنه كان يعتبر زواج المحلل ممنوعًا شرعًا، وأنه يوقع الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة، وأنه قد حبس وسجن أكثر من مرة".

وتابع: "من هنا انبرى الشيخ المطيعي رحمه الله للدفاع عن ابن تيمية وتفنيد التهم التي ألصقتها به مجلة الهلال، فكتب المقال المشار إليه، وفيه بيَّن الشيخ كذب ما نسبه ابن بطوطة إلى ابن تيمية في مسألة النزول، وأن ابن تيمية ما قال في صفات الله تعالى إلا بما قاله السلف رضوان الله عليهم وهو أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال بلا تشبيه ولا تعطيل".

واستدرك: "وكذا بيَّن كذب من افترى على ابن تيمية أنه كان ينتقص من قدر الصحابة رضوان الله عليهم، وأن مخالفة ابن تيمية لبعض آراء إمامه أحمد بن حنبل لا ضير فيها بل هي من أثر أتباعه رحمه الله للدليل وإن خالف قول إمامه".

وردًا على تحريم "ابن تيمية" لزواج المحلل، قال المطيعي إنه "ليس شيئًا تفرد به بل هو الحق الذي قال به عامة أهل العلم لموافقته الأحاديث الصحيحة الناهية عن التحليل كقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله المحلل والمحلل له)، وأما كونه قد قال بأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلقة واحدة فإنه هو المفهوم من نصوص القرآن والسنة ،وهو القول المأخوذ به في قانون الأحوال الشخصية عندنا اليوم ويكاد الإجماع ينعقد على ذلك الآن".

وتابع: "أما كونه قد سجن واضطهد فذلك لا يعيبه في شيء بل إن مفخرةً له أن يسجن لمواقفه وآرائه المخالفة لما كان عليه كثير من حكام عصره من الضلالة والجهالة، فقد كان ابن تيمية ثائرًا بمعنى الكلمة وكان جريئًا لا يخشى لومة لائم".