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«بنها» أول جامعة مصرية تحصل على «الأيزو 9001» لسنة 2015

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رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

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أعلن الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها حصول جامعة بنها علي شهادة إدارة الجودة "الأيزو 9001 لسنة 2015"، كأول جامعة مصرية تحصل علي هذه الشهادة، وكانت الجامعة قد حصلت علي شهادة إدارة الجودة "الأيزو 9001 لسنة 2008" العام الماضي من خلال 14 إدارة من إدارات الجامعة.

وأضاف "القاضي"، أن أربع إدارات جديدة وهي الأمن الإداري والشئون القانونية والمخزون السلعي والمدن الجامعية، حصلت على شهادة "الأيزو" ليصبح عدد إدارات الجامعة الحاصلة على شهادة الأيزو 18 إدارة.

ووجه القاضي التحية لجميع العاملين بجامعة بنها والذين استجابوا ونفذوا توجيهات الدكتور عبدالقادر عبدالكريم مستشار رئيس الجامعة للجودة الإدارية والذين حققوا إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال العام ونصف الأخيرة والتي شهدت تطوراً كبيراً في مختلف أعمال الجامعة سواء العلمية أو التعليمية أو المجتمعية.

وقال إن هذه الإنجازات تحققت من خلال العمل بروح الفريق الواحد وجماعية الأداء التي نجحنا من خلالها في حل العديد من المشكلات والتغلب على الكثير من العقبات التي واجهت الجامعة خلال الفترة الأخيرة.


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