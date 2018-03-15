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وفاة تلميذ ابتدائي في "طابور" الوجبة المدرسية

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وفاة تلميذ ابتدائي في "طابور" الوجبة المدرسية
وفاة تلميذ ابتدائي في "طابور" الوجبة المدرسية

أحمد صلاح الدين

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تلميذ

وجبة مدرسية

توفي تلميذ في المرحلة الابتدائية داخل مدرسته بولاية جندوبة التونسية مساء أمس الأربعاء خلال انتظاره الحصول على وجبته المدرسية الصباحية.

وأثارت وفاة تلميذ الصف الثاني الابتدائي ذو الـ8سنوات، "أنور بوكحيلي" تساؤلات عدة خاصة بعدما تردد أن وفاته جاءت نتيجة "الجوع"، وهو الأمر الذي سارع الطب الشرعي في تونس لنفيه، مؤكدا أنه حتى المضربين عن الطعام لا يصل الأمر بهم للوفاة إلا بعد أسابيع من انقطاعهم الكامل عن التغذية.

وكان التقرير الطبي الأولى لحالة الطفل قد أشار إلى وجود علامات فقر دم وسوء تغذية، وفقا لتصريحات مدير المدرسة وليد روايسية للصحف التونسية.

من جانبه أوضح أحد عمال المدرسة الواقعة بمنطقة فرنانة، ويدعى حميد السلطاني أن الطفل المتوفى من عائلة فقيرة تعاني ظروفا اجتماعية قاسية وله 8 أشقاء، ويعيشون جميعهم في كوخ صغير رفقة والديه وجدته.


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