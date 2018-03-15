» «الخطيب» و«آل شيخ» يتقدمان ببلاغ ضد«مرتضى»

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المصريون

الاهلى

الخطيب

تركي

ال شيخ

قال الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سيتقدم ببلاغ اليوم الخميس، للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

وأضاف زيدان، خلال برنامجه "كورة بلدنا" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الخطيب سيتقدم ببلاغ ضد منصور بسبب التجاوزات التي حدثت أثناء مداخلة الأخير مع خالد الغندور في برنامجه "الغندور والجمهور" المذاع عبر قناة «LTC ».

وأعلن الإعلامي بقناة الحدث اليوم، أن الشيخ تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، سيتقدم أيضًا ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك بسبب التجاوزات التي صدرت منه في حق آل الشيخ بصفته الرئيس الشرفي للنادي الأهلي.

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