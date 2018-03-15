» تحذير من الـ«فيفا» ضد إسرائيل

15 مارس 2018 - 05:59 م

حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا»، التليفزيون الإسرائيلي من نقل قناة «مكان» المفتوحة، منافسات بطولة كأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، الصيف المقبل.

وأكد«فيفا» في بيان رسمي، إن هيئة الإذاعة الإسرائيلية بمحطتها العربية لا تستطيع بث مباريات كأس العالم 2018 عبر الأقمار الصناعية أو خارج حدودها.

وقال «فيفا» إن حقوق بث مباريات كأس العالم فى شمال أفريقيا وحدود الشرق الأوسط حصريًا على قناة «beIN Sports » القطرية.

وكانت صفحة "إسرائيل بالعربية" بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد أكدت أن إسرائيل ستبث وقائع مباريات كاس العالم بالعربية مجانًا على قناة "مكان" الفضائية الإسرائيلية.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها على "فيسبوك" أن طاقماً من الإعلاميين سيقوم على بث مباريات المونديال باللغة العربية، حيث يتم بث المباريات في التليفزيون وعبر موقع قناة "مكان" بالتوازي مع البث العادي باللغة العبرية، وهو ما يعني أن دولاً مثل الأردن ومصر، سيتمكن مشاهدوها من مشاهدة مباريات كأس العالم من خلال هذه القنوات الناقلة للمونديال.

وأثار الإعلان الإسرائيلي المفاجئ، تساؤلات حول موقف مصر من إذاعة مباريات المونديال الذي يشارك به المنتخب المصري بعد غياب 27 عاماً، عبر شاشات التليفزيون المصري.

هشام رشاد، نائب رئيس التليفزيون المصري للبرامج الرياضية، أكد أن الهيئة الوطنية للإعلام لم تستقر حتى الآن على ما إذا كان سيتم شراء حقوق بث مباريات كأس العالم من عدمه، مشيرًا إلى أن المبلغ المطلوب دفعه لإعطاء مصر حقوق بث الدور الأول للبطولة، والمقدر بـ20 مليون دولار، هو مبلغ كبير ولا يمكن دفعه من جانب التليفزيون المصري.

فيما أكدت مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة تتجه لمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على حقوق بث مباريات الدور الأول للبطولة على التردد الأرضي، باعتبار أن مصر منتخب مشارك في كأس العالم ومن حق جمهوره متابعة البطولة على قنوات مفتوحة.

وتحتكر "بي إن سبورتس" القطرية، بث مباريات كأس العالم والبطولات التي تذيعها في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية من خلال البث باللغة العربية.