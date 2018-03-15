سر إقالة الرئيس الأمريكي لـ«تيلرسون»

15 مارس 2018 - 06:00 م

كشفت وكالة "رويترز" من خلال مصادر مقربة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن العامل الأساسي في اتخاذ "ترامب" أمر إقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون.

وبحسب مسئولين في الإدارة الأمريكية، فقد راودت الرئيس ترامب الشكوك حول مفاوضات الوزير ريكس تيلرسون بشأن الملف الكوري الشمالي والتنازلات التي قام بها "تيلرسون" في هذا الملف.

وأضافت المصادر، "أن تيلرسون دافع عن وجهة نظره حول إمكانية ترؤسه المفاوضات بشأن الملف الكوري الشمالي".

وكان "ترامب" يحاول الضغط على كوريا الشمالية وزعيمها بكل السبل المتاحة، لكن سياسة "تيلرسون" كانت متناقضة مع سياسة "ترامب"، هذا ما دفع الأخير إلى اتخاذ قرار إقالة "تيلرسون" من خلال وجوب المسئول في البيت الأبيض جون كيلي عن إبلاغ "تيلرسون" بالإقالة من موقعه.

وأشارت المصادر، إلى أن جون كيلي حاول الدفاع عن وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون، لكن ذلك لم ينفع بعد عناد "ترامب" الذي اعتبر أن هناك تناقضات عدة بين سياسة "ترامب" و"تيلرسون"، وهذا الأمر يؤثر على سياسة الولايات المتحدة وسمعتها في العالم.