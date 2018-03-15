» الإفراج عن 639 سجينًا بمناسبة أعياد الشرطة

15 مارس 2018 - 06:10 م

أعلنت وزارة الداخلية، عن قيام مصلحة السجون، بالعفو عن 97 سجينًا والإفراج الشرطي عن 542 آخرين؛ بمناسبة أعياد الشرطة وثورة يناير.

وأوضحت "الداخلية"، في بيان لها، أن قطاع السجون واصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 97 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، فضلًا عن الإفراج الشرطي عن 542 آخرين.

وأشارت "الداخلية"، إلى أن ذلك إعمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2018، الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.



