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سجن سائحة 6أشهر بعد اعتدائها على أمين شرطة

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سجن سائحة 6أشهر بعد اعتدائها على أمين شرطة
سجن سائحة 6أشهر بعد اعتدائها على أمين شرطة

أحمد صلاح الدين

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سجن

سويسرا

تونس

سائحة

قضت محكمة تونسية بالسجن 6 أشهر على سائحة سويسرية بعد اعتدائها على أمين شرطة بمدينة المنستير التونسية.

وكانت النيابة العامة في المنستير قد اتهمت المواطنة السويسرية بلائحة اتهامات شملت الاعتداء على موظف عمومي أثناء أداء عمله، وحمل سلاح أبيض، ومواد حارقة.

وتعود الواقعة إلى يوم السبت الماضي حين ذهبت السائحة لفك حجز سيارتها إلا أنها وصلت بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، فأبلغت بضرورة الحضور يوم الإثنين لاستلام السيارة، مما أثار غضبها فاعتدت بالضرب على أمين الشرطة المتواجد بالمصلحة الحكومية.

ووفقا للصحافة التونسية، اعترفت المتهمة أن ما حدث جاء نتيجة انفعالها الشديد وعدم قدرتها على السيطرة على نفسها بعدما طلبوا منها العودة دون سيارتها، واستلامها يوم الإثنين.


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