ساندرا نشأت تواجه«السيسي» بأسئلة جريئة

15 مارس 2018 - 06:12 م

نشر المخرج المسرحى خالد جلال، مقتطفات من حوار المخرجة ساندرا نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أجرته معه بمناسبة قرب انتخابات الرئاسة وواجهته بأسئلة جريئة وانتقادات الشارع.

وعلق جلال على الفيديو قائلا: "ساندرا نشات صديقتى واختى الغالية جدا مع السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى....... الذكاء والقبول والوقار....... تحيا مصر".

وتضمن المقطع الذى تصل مدته إلى 30 ثانية لقاء بين المخرجة ساندرا، والرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو يجيب على مجموعة من أسئلتها، فضلا عن لقاءات مع مجموعة من المواطنين، ويرد "السيسي" في أحد اللقطات على انتقاد البعض له قائلًا: إن أنا أكون محل إجماع مطلق دا مش هيحصل".