» "حسني مبارك" يعزي نجل "سمير زاهر"

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حسني مبارك

مبارك

سمير زاهر

حرص محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، على تعزية نجل الراحل سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، الذي وافته المنية أمس الأول، الثلاثاء.

وقال حمادة زاهر، في تصريحات صحفية، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، للعزاء فى وفاة والده، مؤكدًا أنه كان أحد أسباب فرحة المصريين لسنوات طويلة، شهدت تتويج المنتخب بـ4 بطولات أمم أفريقيا.

ومن المنتظر أن يُقام مراسم عزاء الراحل سمير زاهر غدًا، الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي، في منطقة التجمع الخامس.



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