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تجديد حبس 4 متهمين فى اتهامهم بالانضمام لتنظيم "داعش أسيوط"

قضايا وحوادث

صفوف داعش
ارشيفية

شيماء السيد

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حبس

أسيوط

النيابة

تجديد

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تجديد حبس 4 متهمين، لاتهامهم بالانضمام لتنظم داعش أسيوط، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 385 لسنة 2017.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لخطف وقتل ضباط الشرطة، والتعدى على الممتلكات العامة، والترويح لأفكار تنظيم داعش الإرهابى.

وفيما قررت المحكمة بتجديد حبس متهم بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد فى القضية رقم 721 حصر أمن دولة.


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